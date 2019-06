B41/Fischbach: Motorradfahrer stirbt bei Unfall - dreiste Autofahrer schieben einfach Absperrung weg

Am Pfingstmontag gegen 09:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Idar-Oberstein über Notruf ein schwerer Verkehrsunfall auf der B41 zwischen der Abfahrt Bärenbach und Fischbach mitgeteilt. So berichtet es die Polizei am Montag.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort war der 58-jährige Motorradfahrer bereits bewusstlos und wurde von den gleichzeitig eintreffenden Rettungskräften erfolglos reanimiert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten angefordert - bislang kann der Unfallhergang laut Polizei jedoch nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 6000EUR geschätzt.

Dreiste Autofahrer fahren durch die Unfallstelle

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die B41 komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei stellte dazu eine Beschilderung auf, die allerdings teilweise von dreisten Bürgern bei Seite geschoben wurde, sodass etwa 20 Fahrzeuge einfach durch die noch gesperrte Unfallstelle fuhren. Die Polizeikräfte konnten eine Gefährdung nur durch eine vorsorglich aufgebaute innere Absperrung verhindern.

Dass Rettungskräften bei ihrer Arbeit behindert und gefährdet werden, ist leider keine Seltenheit mehr: Immer häufiger müssen Feuerwehren Gaffer-Schutzwände aufstellen. In Würzburg hat erst kürzlich ein Mann versucht, in einen Rettungswagen einzusteigen und ihn selbst wegzufahren, während hinten gerade jemand behandelt wurde - weil er ihm im Weg stand.