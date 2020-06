Vier Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberbayern gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen am Mittwoch (3. Juni 2020) auf der Bundesstraße 17 in Denklingen (Landkreis Landsberg am Lech) ein Lkw und ein Auto zusammen, wie eine Polizei-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar.

Laut Polizei Oberbayern-Nord kam es am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf Höhe Neuhof zu dem schweren Verkehrsunfall. Ende vergangener Woche hatte sich ein tragischer Motorradunfall in Franken ereignet, als ein Biker mit seinem Freund zusammenstieß, stürzte und tödliche Verletzungen erlitt.

B17: Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lkw - vier Tote

Nach ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin mit drei weiteren Insassen auf der B 17 in Richtung Landsberg unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der hier dreispurigen Bundesstraße geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass alle vier Insassen des Pkw noch an der Unfallstelle verstarben. Bei den Getöteten handelt sich um eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, ihre beiden Töchter im Alter von 14 und 12 Jahren sowie eine 14-jährige Bekannte. Der 58-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.



Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst einschließlich zweier Rettungshubschrauber waren vor Ort. Aufgrund der extrem starken Deformation des Pkw war die Bergung der Toten für die eingesetzten Feuerwehrleute aus Denklingen und Kinsau nur mit erheblichem Aufwand durchführbar. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung von Unfallbeteiligten und Zeugen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter mit der Unterstützung der Unfallaufnahme beauftragt.



Die B17 war im Bereich der Unglücksstelle weiterhin gesperrt.