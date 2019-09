Aying vor 1 Stunde

Unglück

Mann von eigenem Traktoranhänger überrollt: Landwirt (17) stirbt nach Traktor-Unfall in Bayern

Tragisches Unglück in Aying: Ein 17 Jahre alter Landwirt ist von einem Traktoranhänger überrollt und schwer verletzt worden. Am Sonntag starb der junge Mann an den Folgen des Unfalls.