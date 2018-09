Ein stehender Wagen sei in der Nacht zum Montag auf der B92 bei Gera gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Dessen Fahrer sei nicht ansprechbar sei. Die Beamten erkundigten sich vor Ort nach dem Befinden des Fahrers und kündigten ihm einen Alkoholtest an.

Daraufhin habe der Mann einen Polizisten angefahren und sei in Richtung Gera geflohen. Eine Suche nach dem Mann per Hubschrauber verlief erfolglos. Der Polizist kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.