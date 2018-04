Auto überrollt Kinder-Buggy: Zweijähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Eine Zweijährige in einem Buggy ist auf einem Parkplatz in Baden-Württemberg schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer beim Ausparken den Gang verwechselt hat. Statt rückwärts aus der Parklücke zu fahren, beschleunigte der 86-Jährige das Auto vorwärts und streifte einen nebenstehenden Wagen. Dieser wurde auf eine Parkbank geschoben, auf der eine Mutter mit ihrem fünfjährigen Sohn saß, teilte die Polizei am Samstag mit.



Neben der Bank stand ein Buggy mit der zwei Jahre alten Tochter. Das Auto erfasste den Kinderwagen und überrollte ihn. Passanten konnten das schwer verletzte Mädchen nach dem Unfall am Freitagnachmittag in Bietigheim unter dem Wagen befreien. Es wurde in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.