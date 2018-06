Auto stürzt 15 Meter tief: 88-Jähriger stirbt bei Sturz aus Parkhaus in Hamburg

Parkhaus Hamburg: Kontrolle verloren und durch die Außenmauer gebrochen







Hamburger Parkhaus gesperrt: Mauerteile drohen abzustürzen





Ein 88-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen aus einem Hamburger Parkhaus eines Einkaufszentrums rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Das Auto landete am Dienstagabend auf dem Dach, wie ein Polizeisprecher sagte. Der genaue Hergang sei unklar, Anzeichen für einen Suizid gebe es nicht.Diverse lokale Medien berichteten, der Fahrer habe offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit hoher Geschwindigkeit durch das fünfte Stockwerk des Parkhauses im Hamburger Stadtteil Mundsburg gerast. Schließlich sei er gegen die Außenwand geprallt und habe diese durchbrochen. Daraufhin stürzte das Auto rund 15 Meter in die Tiefe und prallte mit dem Dach auf die Straße. Ein Fußgänger konnte offenbar gerade noch ausweichen.Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Dach des Fahrzeugs komplett eingedrückt. Der 88-jährige Fahrer konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.Die Unfallstelle und Teile des Parkhauses wurden abgesperrt, weil Mauer- und Gitterteile herunterzufallen drohten. Ein Statiker wurde zur Begutachtung des Gebäudes gerufen. Wie es genau zu dem Vorfall gekommen war, konnte der Sprecher zunächst sagen.Wie der NDR berichtet, ist es 2011 bereits zu einem ähnlichen Unfall in demselben Parkhaus gekommen. Damals stürzte eine 63-jährige Autofahrerin in die Tiefe, nachdem sie mit ihrem Wagen die Brüstung durchbrochen hatte. Die Frau überlebte damals schwer verletzt.