Aus Altenheim abgehauen: 94-Jährige bleibt mit Rollator im Matsch stecken

Bei einem Einsatz in Schöneck (Hessen) trugen Polizeibeamte laut deren Facebook-Post eine ganze Menge Matsch an den Schuhen zurück zur Wache. Was war passiert?

Gegen 11 Uhr meldete sich ein Altenheim aus Schöneck bei der Polizei Maintal: Eine 94-jährige Bewohnerin sei unauffindbar und man vermute jetzt, dass sie mit ihrem Rollator abgehauen sei. Was erst harmlos klingt, bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn man erfährt, dass die alte Dame nicht in der Lage ist, sich zu orientieren.

Suchaktion erfolgreich

Deswegen fuhren sofort mehrere Streifen los und suchten die Umgebung ab. Dabei sprachen die Kollegen auch Passanten an um zu fragen, ob sie die alte Dame irgendwo gesehen hätten. Die Suchkreise rund um das Altenheim an der Wiesenau wurden erweitert und erweitert, aber nirgendwo fand man die Seniorin.

Um kurz vor 13 Uhr kam schließlich der zielführende Anruf: Passanten hatten eine Frau mit Rollator in einem Feld am Hanauer Pfad gefunden. Die Polizisten eilten dorthin und stellten fest, dass es sich um die Vermisste handelte.

In regennassem Feld festgefahren

Die ältere Frau hatte sich auf ihrem Spaziergang mit ihrem Rollator im regennassen, aufgeweichten Feld festgefahren. Mit vereinten Kräften halfen die Polizeibeamten ihr dabei, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und geleiteten sie weiter zum Streifenwagen, mit dem sie die Dame sicher wieder nach Hause kutschierten. "Anschließend war dann natürlich Schuhe- und Autoputzen angesagt", berichtet die Polizei.