Update: 08.12.2019, 09.22 Uhr: Polizei kündigt Öffentlichkeitsfahndung für heute Nachmittag an

Heute Nachmittag (08.12.2019) startet eine Öffentlichkeitsfahndung nach den Schlägern, die für den Tod eines Feuerwehrmannes in Augsburg verantwortlich sein könnten. Das kündigt die Polizei am Morgen an.

Update: 08.12.2019, 6.58 Uhr: Polizei und Staatsanwaltschaft könnten heute Video veröffentlichen

Am Sonntag (08.12.2019) sind die Schläger von Augsburg weiter auf der Flucht, die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.

Die Polizei setzt bei der Fahndung auf die Auswertung von Bild- und Video-Material. Möglicherweise noch am heutigen Sonntag könnten die Ermittler in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft mit derartigem Material an die Öffentlichkeit gehen, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde gegenwärtig geprüft.