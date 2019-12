Nach Christkindlesmarkt-Besuch in Augsburg - Mann stirbt nach Schlag ins Gesicht: Bei einer Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt ist am Freitag (06. Dezember 2019) ein 49 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen Feuerwehrmann.

Toter nach Schlägerei am Königsplatz in Augsburg

Das spätere Opfer hatte gemeinsam mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar den Christkindlesmarkt in Augsburg besucht und war am späten Freitagabend gegen 22.40 Uhr in Richtung Königsplatz unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Am Königsplatz traf das Quartett dann auf eine Männergruppe, bestehend aus sieben Personen. Es kam zum Streit, der zunächst nur verbal ausgetragen wurde. Plötzlich schlug ein Mann aus der Gruppe dem 49-Jährigen gegen den Kopf. Das Opfer stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der 50 Jahre alte Begleiter wurde aus der Männergruppe heraus attackiert, von mindestens einem Mann geschlagen und im Gesicht verletzt. Die beiden Frauen wurden nicht angegriffen.

Mann stirbt nach Schlag - genaue Todesursache ist noch unklar

Nach dem Angriff flohen die Täter in Richtung Bahnhofstraße und ließen ihre Opfer einfach zurück. Eine Reanimation des 49-Jährigen durch Notärzte brachte keinen Erfolg - der Mann starb noch im Rettungswagen. Er war Mitglied der Berufsfeuerwehr Augsburg, wie ein Polizeisprecher sagte. Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest.