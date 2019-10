Wien vor 13 Minuten

Unglück

Auf Laub ausgerutscht: Mann aus Bayern stürzt über Felswand in den Tod

Beim Wandern in den Alpen in Österreich ist ein Mann aus Bayern ums Leben gekommen. Der 48-Jährige war auf unwegsamen Gelände auf Laub ausgerutscht und 30 Meter in die Tiefe gestürzt.