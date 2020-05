Auf Gehweg geboren und ausgesetzt: Mutter lässt ihr Baby im Gebüsch zurück

In Schleswig-Holstein haben sich in der Nacht auf Sonntag (24. Mai 2020) dramatische Szenen abgespielt. Gegen 03.45 Uhr bemerkte ein Fußgänger "wimmernde Geräusche" aus einem Gebüsch in Norderstedt. Als er nachschaute, was dahinter steckte, fand er ein frisch geborenes Baby. Das Kind war zwar in eine blaue Decke eingewickelt, litt aber bereits an starken Unterkühlungen, wie es von Seiten der Polizei heißt.

Ein Notarzt kümmerte sich um den Jungen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn schließlich ins Krankenhaus.

Baby im Gebüsch entdeckt: Was wohl dahinter steckt

Erste Ermittlungen der Behörden ergaben, dass es nur wenige Augenblicke vor dem Fund des Babys zur Geburt kam. Spuren deuten darauf hin, dass sich diese in unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte "Cordt-Buck-Weg" ereignete. Zunächst war unklar, wer die Mutter des frisch geborenen Jungen ist. Nachfragen bei umliegenden Krankenhäusern liefen ins Leere.