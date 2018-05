Auf der Autobahn getötet: Frau steigt nach Streit aus und wird überfahren

Tragischer Unfall auf A2 in Nordrhein-Westfalen - 22-Jährige stirbt: Am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr ist auf der A2 in Richtung Hannover eine 22-Jährige auf die Autobahn gelaufen und getötet worden.



Kurz vor der Anschlussstelle Porta Westfalica kam es nach Ermittlungen der Polizei zu einen Streit zwischen den zwei Insassen eines Hyundai aus Berlin. Im Verlauf der Auseinandersetzung fuhr der Fahrer den Wagen auf den Standstreifen und hielt dort an.



Die 22-jährige Beifahrerin stieg aus dem Wagen aus und trat auf die Fahrbahn der A2. Ein Lkw erfasste die junge Frau und schleuderte sie zu Boden, wo sie anschließend noch von einem Auto überrollt wurde. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer und Polizei erlag sie ihren schweren Verletzungen.



Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur Spurenauswertung sichergestellt. Für die Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden Notfallseelsorger angefordert. Zur Bergung des Unfallopfers und zur Unfallaufnahme wurde die Autobahn 2 in Richtung Hannover am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen gesperrt, wodurch es zu einem Rückstau von etwa 6 km kam.