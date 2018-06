Auf dem Schulweg verunglückt: 16-Jähriger stürzt von Motorrad und stirbt noch am Unfallort

Auf dem Heimweg von der Schule ist ein junger Motorradfahrer in Schwaben gestorben. Der 16-Jährige war am Montag mit seiner Maschine in einer Kurve nahe Alerheim (Landkreis Donau-Ries) gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte.Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle. Sein gleichaltriger Schulkamerad, der mit einem Motorrad vor ihm fuhr, bemerkte den Unfall erst später. Ein Gutachter sollte den Grund für den Sturz ermitteln.