Anzeige nach Beschimpfung: Zählt "Preiß" als Schimpfwort?

In Bayern ist die Bezeichnung "Preiß" hinlänglich bekannt - eher negativ als positiv. Deshalb fühlte sich ein niederbayerischer Autofahrer auch beleidigt, als ihn ein Lkw-Fahrer so ansprach. Er erstattete Anzeige. Doch ist "Preiß" ein Schimpfwort oder nicht?

Autofahrer als "Preiß" bezeichnet: Lkw-Fahrer nahm die Vorfahrt

Der Lkw-Fahrer hatte laut dem Autofahrer auf einer Bundesstraße bei Pocking im Landkreis Passau die Vorfahrt missachtet, wie der Bayerische Rundfunk (br) berichtet. Der Fahrer des Muldenkippers soll danach angehalten haben und gegen die Fahrertür des Autos geschlagen haben. Dann hat er den Mann beleidigt, unter anderem mit dem Wort "Preiß".