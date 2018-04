Todesfahrt in Münster: Laut Polizei 30 Verletzte und vier Tote, darunter auch der Täter

Kleintransporter rast in Menschengruppe vor Lokal in Münster:

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018



Bundesinnenministerium ermittelt





Stellungnahme der Bundesregierung



In der historischen Altstadt von Münster ist ein Kleintransporter am Samstag in eine Menschenmenge an der Gaststätte Kiepenkerl gefahren. Laut Bundesinnenministerium kamen vier Menschen dabei ums Leben, etwa 30 wurden verletzt. Der Mann am Steuer tötete sich selbst, bestätigte die Polizei. Zu weiteren Details konnte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nichts sagen.Das Fahrzeug war in eine kleinere Gruppe Menschen gefahren, die vor der beliebten Gaststätte in der historischen Altstadt das schöne Wetter genossen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster.Der Täter habe sich danach erschossen. Die Lage sei weiter unübersichtlich, hieß es bei Twitter. Und weiter: "Bitte keine Spekulationen." Der Hintergrund des Vorfalls blieb zunächst unklar.Die Polizei hatte die Bevölkerung am Nachmittag zu besonnenem Handeln aufgerufen Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl. "Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort." Wenig später ergänzte sie: "Bitte auch den weiträumigen Innenstadtbereich verlassen, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können."Der "Kiepenkerl" ist ein Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland im Herzen der historischen Innenstadt von Münster. Er ist ein Wahrzeichen der gut 300.000 Einwohner zählenden Stadt. Die beiden umliegenden Traditionslokale heißen Großer Kiepenkerl und Kleiner Kiepenkerl. Der Platz inmitten enger Altstadtgassen ist ein beliebter Treffpunkt. Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien.Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen.Die Bundesregierung hat den Opfern von Münster und ihren Angehörigen ihr Beileid ausgesprochen. "Furchtbare Nachrichten aus Münster", schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag auf Twitter. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen." Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften vor Ort. "Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären", schrieb sie.