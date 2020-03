Ansbach: Tränen am Notruf

Ansbach - Am 25.03.2020 geht bei der Polizei ein ungewöhnlicher Notruf ein: Ein 11-Jähriger brach am Telefon in Tränen aus, weil er sich so einsam fühle. Die Mutter des Elfjährigen war außer Haus und dem Kleinen wurde bewusst wie allein er doch sei. Schließlich schaffe eine freundliche Kollegin es, den Jungen zu beruhigen.

Eine Streife vor Ort konnte sicher stellen, dass es dem Jungen gut geht und machte ihm zur Aufmunterung ein Schokoladenbrot. Kurz darauf kehrte die Mutter wieder zurück und für den Jungen war die Welt wieder in Ordnung.