Offenbar Anschlag bei Halbmarathon in Berlin verhindert - sollte Tod von Anis Amri gerächt werden?

Polizei verhindert offenbar Anschlag in Berlin



Verdächtiger aus dem Umfeld von Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri





Sollte Anis Amri gerächt werden?





Attacke von Münster in den Köpfen



epd/dpa/ak



: Die Berliner Polizei hat nach Informationen der Zeitung "Die Welt" am Sonntag einen Anschlag während des Halbmarathons in der Bundeshauptstadt verhindert.Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es im Zusammenhang mit dem Laufevent Festnahmen gegeben hatte. Spezialkräfte haben dem Bericht zufolge vier Männer festgenommen, darunter ein Hauptverdächtiger. Sie sollen einen Angriff mit Messern auf Zuschauer und Teilnehmer des Halbmarathons geplant haben.Am 38. Berliner Halbmarathon nahmen demnach 32.000 Läufer teil, so viele wie noch nie in der Geschichte der Veranstaltung.Angeblich gehört der Hauptverdächtige zum privaten Umfeld des Terroristen Anis Amri, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Ende 2016 verübt hatte. Eine der durchsuchten Wohnungen in der Berliner City West sei auch nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz durchsucht worden, hieß es. Nach Angaben von Sicherheitskreisen habe der Mann mit einer Messerattacke den Tod seines Vertrauten Amri rächen wollen.In der Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen des am Sonntag vom SEK überwältigten Hauptverdächtigen schlugen den Informationen zufolge speziell auf Sprengstoff trainierte Hunde im Keller an, hieß es weiter. Ein ranghoher Polizeiführer sagte der Zeitung: "Wir werten noch aus. Aber das war wahrscheinlich knapp."Der Hauptverdächtige soll zur Durchführung seiner geplanten Bluttat zwei extra scharf geschliffene Messer besessen haben, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter. Eine konkrete Gefahr habe aber offenbar insofern nicht bestanden, weil der Mann bereits seit einiger Zeit unter Beobachtung der Sicherheitskräfte gestanden habe.Noch am Sonntagvormittag hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärt, angesichts der Attacke von Münster habe er die ohnehin verschärften Sicherheitsvorkehrungen noch einmal überprüfen lassen. Am Samstagnachmittag war in Münster ein 48-Jähriger mit einem Kleinbus in eine Menschenmenge gefahren . Zwei Menschen wurden bei dem Attentat getötet und Dutzende weitere verletzt. Noch am Sonntag schwebten Opfer in Lebensgefahr.