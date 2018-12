München vor 28 Minuten

Trunkenheit am Steuer

An grüner Ampel eingeschlafen: Polizei muss betrunkenen Mann (58) mit Schlagstock wecken

Eigentlich hätte er weiterfahren können, wäre er nicht so betrunken gewesen - und so müde. Ein 58-Jähriger schlief an einer grünen Ampel in München ein. Ihn wieder aufzuwecken, gestaltete sich für die Polizisten schwierig.