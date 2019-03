Altenburg vor 1 Stunde

Busunfall

Altenburg/Thüringen: Linienbusse krachen ineinander - 23 Verletzte, auch Kinder unter Verletzten

Schwerer Zusammenstoß zweier Linienbusse in Thüringen: Bei dem Busunfall an einer Haltestelle in Altenburg (Altenburger Land) werden 23 Menschen verletzt. Unter den Verletzten befinden sich auch Schüler.