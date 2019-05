Altena/NRW: 39-Jähriger vergisst Schlüssel, klettert auf Hausdach und stürzt in den Tod

Tödlicher Sturz: Am Mittwochabend ist ein Mann im nordrhein-westfälischen Altena vom Dach eines Wohnhauses gestürzt. In der Folge verstarb der 39-Jährige noch am Unglücksort.

Wie die Polizeibehörde Märkischer Kreis mitteilt, hatte der Verstorbene wohl seinen Wohnungsschlüssel vergessen, weshalb er gegen 20.30 Uhr versuchte über die offene Balkontür seiner Wohnung im dritten Stock ins Innere zu kommen. Dabei kletterte der Mann über das Dach des Hauses, stürzte ab und krachte auf den Boden.

Ein Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun - der 39-Jährige war sofort tot. Die Ermittlungen dauern an.

