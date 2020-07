Über diesen Transport staunte selbst die Polizei: Am Mittwoch (15.07.2020) fiel einem Polizeibeamten in Alpen (NRW) ein BMW mit einer mehr als ungewöhlichen Dach-Konstruktion auf.

Eine Familie aus Xanten hatte sich einen neuen Flachbildfernseher gekauft, doch der Kofferraum des Familienautos war zu klein für das mindestens 47 Zoll große Gerät. Für das Paar war das offenbar kein Problem. Um den neuen Fernseher nach Hause zu bringen, wurde er kurzerhand ungesichert aufs Autodach gelegt. Damit das wertvolle Gerät nicht herunterfällt, mussten die Kinder auf der Rückbank ihn jeweils rechts und links, durch die geöffneten Fenster, festhalten. Der Polizeibeamte vor Ort dokumentierte - nachdem er sich ein paar Mal ungläubig die Augen gerieben hatte - die Situation laut der Kreispolizeibehörde Wesel "promt fotografisch" und hielt das Auto anschließend an.

Für den 41-jährigen Fahrer und die 34-jährige Beifahrerin, welche die Halterin des Autos ist, gab es zum neuen Flat-TV noch eine Anzeige. Begründet wird diese durch das Nichtsichern der Ladung mit Gefährdung der hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer sowie dem Zulassen, ein Fahrzeug so in Betrieb genommen zu haben. Der Familie blühen nun 225 Euro Bußgeld inklusive zwei Punkten in Flensburg für jeden der beiden Erwachsenen.

