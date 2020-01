Alkoholiker rastet aus: Ohne Grund droht er mit Messer

Am Ende war der Rausch doch noch für was gut. Zu unschönen Szenen kam es am Mittwochnachmittag beim Kösseine-Einkaufs-Center in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel). Dort hatte sich "wieder einmal die örtliche Trinkerszene eingefunden" - so die Polizeimeldung.

Aus unbekannten Gründen bedrohte ein amtsbekannter 63-Jähriger einen 32-jährigen Mittrinker mit seinem gezogenen Taschenmesser.

Alkoholiker droht mit Messer: Zustand erschwert Tat

Sein Rausch jedoch verhinderte Schlimmeres. Der 63-Jährige konnte sich nicht länger auf den Beinen halten und musste sich in Folge des Gleichgewichtsverlustes mit der Hand auf dem Boden abstützen. In dieser Lage drohte er den Anwesenden damit, sie abzustechen.