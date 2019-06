Am Sonntagmorgen hat sich ein tragischer Unfall an einem Erdbeerfeld in Albersdorf in Bayern ereignet. Eine 62-jährige Frau kam ums Leben, weil sie ihr eigener Transporter überrollte.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die spätere Verunglückte zusammen mit einer Kollegin gegen 8.25 Uhr zu ihrer Arbeitsstelle an einem Erdbeerfeld. Mit einem Sprinter fuhren die beiden nach Albersdorf. Doch offenbar vergaß die 62-Jährige beim Abstellen die Handbremse zu ziehen oder einen Gang einzulegen. Während die Frau schließlich den Transporter entladen wollte, machte sich der Sprinter selbstständig und überrollte die Frau.

Mit geöffneter Heckklappe rollte das Fahrzeug zurück, erfasste die 62-Jährige und klemmte die Frau ein. Sie erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.