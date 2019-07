Bundeswehr-Helikopter abgestürzt

Mindestens ein Toter

Lage vor Ort unklar

Am Montagnachmittag (1. Juli 2019) ist ein Hubschrauber der Bundeswehr in Niedersachsen abgestürzt. Ersten Angaben der Polizei ist zu entnehmen, dass es mindestens einen Toten gibt. Der Vorfall ereignete sich in Aerzen bei Hameln.

Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt: Passanten bemerken Rauchwolke

Laut einem Sprecher der Feuerwehr handelt es sich um einen Helikopter der Bundeswehr. Dies berichtet die Deutsche-Presse-Agentur. Informationen der Bild zu folge, haben Passanten eine große Rauchwolke bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt.

Erst kürzlich ist ein Eurofighter abgestürzt. Dabei kam einer der beiden Piloten ums Leben. Ein Kindergarten entging nur knapp einer Katastrophe.

