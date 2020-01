In Tirol hat sich am Mittwochnachmittag (15. Januar 2020) ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 20-jähriger Mann war mit fünf Arbeitskollegen auf einem Betriebsausflug in Achenkirch (Südtirol) unterwegs. Die sechs Männer liehen sich Schlitten aus, fuhren mit einer Bergbahn auf einen Berg und fuhren mehrmals die präparierte Rodelbahn hinab. Das berichtet die örtliche Polizei.

Drama in Südtirol: Mann stirbt bei Rodelabfahrt

Seine vierte Abfahrt überlebte der 20-Jährige nicht: Gegen 16 Uhr kam er in einer Linkskurve über den rechten Rand der Rodelbahn hinaus. Anschließend flog er sechs Meter durch die Luft und krachte gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unglücksstelle. Die Reanimationsmaßnahmen seiner Arbeitskollegen sowie eines alarmierten Notarztes kamen zu spät.

Der junge Mann stammt aus Bayern: Er kommt aus dem Kreis Aichach-Friedberg bei Augsburg. Das gab die örtliche Polizeibehörde bekannt.