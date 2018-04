Witzenhausen: Mann (27) soll abgeschoben werden - 60 Demonstranten werfen Steine auf Polizei

Abschiebung eskaliert in Witzenhausen:



dpa/tu

Bis zu 60 Menschen haben in der Nacht zu Montag (23. April 2018) im nordhessischen Witzenhausen versucht, die Abschiebung eines Syrers zu verhindern. Nachdem der 27-Jährige festgenommen wurde, umzingelten sie die beiden Streifenwagen und blockierten diese mit Fahrrädern, wie die Polizei am Montag mitteilte.Die Beamten riefen Verstärkung. Bei der Räumung der Straße kam es laut Polizei zu Auseinandersetzungen, bei denen Steine geworfen wurden. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein Demonstrant an einen blockierten Funkwagen gekettet. Mehrere Teilnehmer der Protestaktion sowie zahlreiche Polizisten wurden verletzt. Nach zwei Stunden löste sich die Demonstration auf.Wie " hna.de " berichtet, sollte der Mann gegen 1 Uhr nachts in sein Ersteinreiseland Bulgarien zurück gebracht werden.