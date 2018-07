Aachen: Mann bietet Kindern Geld für Sex - Großfahndung der Polizei

Unbekannter spricht in Aachen Mädchen an und bietet ihnen Geld für sexuelle Handlungen:



männlich

europäisches Äußeres

40 - 50 Jahre alt

etwa 1,80 m - 1,85 m groß

dicker Bauch

sprach akzentfreies Deutsch

sonnengebräunte Haut

Glatze mit wenigen Haarstoppeln

dunkelbraune Haare mit grauen Ansätzen

helle Augen

ungepflegte Fingernägel

Bekleidung: grünes T-Shirt, knielange / kurze Hose, trug eine Sonnenbrille mit auffällig rot-pinkfarbenen Gläsern



Hinweise zu dem gesuchten Mann bitte an die Kripo Aachen unter 0241 - 9577 31201 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden) oder Notruf "110".



Nach dem Vorfall hat die Polizei bereits am Mittwoch vor Schulbeginn ihre Streifentätigkeit gezielt in diesem Bereich erheblich verstärkt.



Gleichzeitig läuft die Fahndung nach dem unbekannten Mann weiter. Laut Polizei handelten die Mädchen vollkommen richtig. Sie liefen weg, vertrauten sich Umstehenden oder ihren Eltern sofort an. Diese alarmierten dann die Polizei, die wiederum sofort eine Großfahndung nach dem unbekannten Mann einleitete. Zu einem Übergriff des Mannes kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.



Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall "Ansprechen von Kindern durch Fremde" möchte die Polizei noch einmal Eltern von Schulkindern und Lehrer sensibilisieren, sich des Themas anzunehmen und es noch einmal gemeinsam anzusprechen. Polizeibeamte werden daher die Schulen in diesem Bereich gezielt aufsuchen.



Die Aachener Polizei hat zwei Broschüren - Handlungshilfe für Lehrer und Handlungshilfe für Eltern - herausgegeben, die den Schulen noch einmal übergeben werden. Hier finden Sie die Broschüren zum Download.



In Aachen sind mehrere Kinder von einem noch unbekannten Mann angesprochen worden. Am Dienstag (03.07.2018) zwischen 15.00 Uhr und 17:00 Uhr wurden im Bereich der Trierer Straße in Aachen-Brand mehrere Kinder angesprochen, wie die Polizei berichtet. Der Unbekannte bot den Kindern jeweils einen 50-Euro-Schein an. Teilweise wurde dieser den Kindern als Gegenleistung für sexuelle Handlungen, welche an ihm vorgenommen werden sollten, angeboten.Nachdem die Kinder jeweils ablehnten und sich entfernten, verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Zuletzt wurde er dabei beobachtet, wie er in einen Transporter stieg und in Richtung Kornelimünster wegfuhr.Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor: