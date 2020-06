A9: Sechs Autos krachen in Trümmerteile auf der Fahrbahn - Frau (27) erleidet Schock

Am Samstag (13. Juni) gegen 01.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Autos auf der A 9 in Richtung München. Ein 63-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, als sich kurz nach der Anschlussstelle Münchberg-Süd sein am Heck angebrachter Fahrradträger löste und mitsamt vier montierten Fahrrädern auf die Fahrbahn fiel, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Hof mit.

Der Fahrer bemerkte dies, hielt auf dem Standstreifen, setzte einen Notruf ab und versuchte die Unfallstelle abzusichern, indem er den herannahenden Verkehr vorwarnen wollte. Der mittig auf der Fahrbahn liegende, nur schwer erkennbare Fahrradträger wurde dennoch von einem Pkw Opel erfasst und die Trümmerteile verteilten sich auf der gesamten Fahrbahnbreite.

Kleintransporter auf A9 verliert Fahrradträger während der Fahrt - nachfolgende Pkw fahren in die Trümmerteile

Danach fuhren fünf weitere Pkw über die Trümmerteile und wurden so beschädigt. Die 27-jährige Fahrerin des Opel erlitt einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und blieb dort zur ambulanten Behandlung. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben glücklicher Weise unverletzt.

Zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Hof sowie 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Münchberg waren vor Ort. Um die Fahrbahn zu räumen, mussten sie die A 9 kurzfristig sperren. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.500 Euro.

Warum sich der an der Anhängekupplung montierte Fahrradständer löste, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Verfahren des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Erst vor wenigen Tagen musste die A9 wegen austretendem Stickstoff stundenlang gesperrt bleiben.

