A73: Geisterfahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle - 36-Jährige stirbt

Auf der Autobahn 73 in Südthüringen bei Schleusingen hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall mit einem 67-jährigen Geisterfahrer ereignet. Eine 36-jährige Frau ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben war das Auto des Falschfahrers nahe der Anschlussstelle Eisfeld-Nord mit dem Wagen der 36-Jährigen frontal zusammengeprallt. Die Frau wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb trotz mehrfacher Wiederbelebungsversuche an ihren schweren Verletzungen. Der Geisterfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass die Wracks 200 Meter voneinander entfernt weggeschleudert worden seien, sagte ein Polizeisprecher.

Mann verursacht Unfall und fährt weiter

Nach seinen Angaben war der Unfallverursacher an der Anschlussstelle Eisfeld-Süd in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren. Er hat bereits an der Anschlussstelle Eisfeld-Süd einen Unfall mit drei beteiligten Autos verursacht. Dabei ist ein Blechschaden entstanden. Der Mann hat nicht angehalten und seine Fahrt entgegen der Fahrtrichtung fortgesetzt.

Nach dem ersten Unfall hätte der Mann bereits die Autobahn an einer Ausfahrt verlassen können. Er ist aber weiter entgegen der Fahrtrichtung gefahren. Wegen der Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Richtung Coburg zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab Schleusingen umgeleitet

