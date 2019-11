Fotos der Agentur News5 zeigen, das Ausmaß des Unfalls. Der Transporter ist vorderseitig komplett zerstört. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten am A71-Tunnel. Im Gespräch mit News5 sagte Oberbrandmeister Michael Reisig: "So ein Bild, muss ich sagen, in meiner Laufbahn bis jetzt, habe ich noch nicht erleben müssen".