A7 im Ostallgäu - schwere Unfälle in Bayern: Am Sonntagabend (28. April 2019) haben sich auf der A7 im Landkreis Ostallgäu mehrere schwere Unfälle ereignet. Innerhalb kurzer Zeit waren zahlreiche Autos an den Unfällen in beiden Fahrtrichtungen der A7 beteiligt.

Unfälle auf A7: Polizei spricht von "Trümmerfeld"

Laut Informationen der Polizei kam es zu einem Zusammenstoß zweier Wagen, nachdem eines der Autos ins Schleudern geriet. Aus dem Schleudern des ersten Autos entwickelte sich ein Auffahrunfall. Der nachfahrende Wagen konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Crash. Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Unfall, wobei eine Person verletzt wurde. Die Polizei gegenüber der Augsburger Allgemeinen spricht dabei von einem weiten "Trümmerfeld".

A7: Unfälle auf beiden Fahrbahnen

Auch auf der Gegenfahrbahn der A7 in Richtung Süden kam es zu einem Unfall: Dabei war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zu diesem Einsatz liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Motorblock herausgerissen: Junger Mann bei Unfall auf A7 schwer verletzt

In den Morgenstunden des Sonntags kam es zudem zu einem schweren Unfall: Dabei wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt. Zwischen den A7-Anschlussstellen Nersingen und dem Autobahndreieck Hittistetten raste der junge Fahrer gegen die Mittelleitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Autos herausgerissen. Der Motor schleuderte daraufhin über die Fahrbahn. Dies berichtet die örtliche Polizei.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro.

