Am Sonntag, 28.07.2019, kam es gegen 13.15 Uhr auf der A7 zwischen den Autobahndreiecken Kirchheim und Hattenbach im hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Biker. In Mittelfranken hat der Kauf eines amerikanischen Oldtimers ein böses Ende genommen, der Fahrer verunglückte ebenfalls auf der A7 mit seinem Gespann.

Unfall auf der A7 Richtung Frankfurt: Fatales Bremsmanöver bei stockendem Verkehr

Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr mit seiner Yamaha den zweiten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Auf Höhe des Dreiecks Hattenbach kam es zu stockendem Verkehr. Ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer bremste seinen Fahrzeuggespann aufgrund dessen ab und fuhr daraufhin wieder an. Der Motorradfahrer bremste ebenfalls ab und verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad.

Dadurch kam der Motorradfahrer zu Fall, geriet auf den rechten Fahrstreifen und wurde von einem seitlich in gleicher Richtung fahrenden Wohnwagengespann, das sich in Höhe des Motorradfahrers befand, zwischen Zugfahrzeug und Anhänger erfasst und überrollt. Durch den Zusammenstoß mit dem Wohnwagengespann wurde der Motorradfahrer schwerst verletzt.

Durch Ersthelfer wurden sofort Maßnahmen der Ersten Hilfe eingeleitet. Eine notärztliche Versorgung wurde anschließend an der Unfallstelle vorgenommen. Der verunfallte Motorradfahrer wurde im Anschluss durch einen ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber in das Klinikum Marburg verbracht. Am Abend meldete die Polizei, dass der Mann seinen Verletzungen erlegen ist.

10 Kilometer Stau auf der Autobahn

Durch die Staatsanwaltschaft in Fulda wurde die Erstellung eines Sachverständigengutachtens zum Unfallhergang angeordnet. Aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Abschleppmaßnahmen wurde die A7 in Fahrtrichtung Frankfurt für ca. 45 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich auf ca. 10 Kilometer bis über die Anschlussstelle Kirchheim hinaus. Auch die A4 in Richtung Westen war vom Rückstau betroffen.

Gegen 14.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Die Freigabe der gesamten Richtungsfahrbahn Süd wurde gegen 15.55 Uhr veranlasst. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Samstagnachmittag in Mittelfranken gekommen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.