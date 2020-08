Fulda aktualisiert vor 32 Minuten

Tödlicher Unfall

A7: Biker (18) stirbt nach Zusammenprall - Lkw fährt einfach weiter

Ein junger Motorradfahrer ist nach einem schweren Unfall am Samstagmorgen auf der A7 an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Seine Sozia erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach einem am Unfall beteiligten Lkw, der einfach weiter fuhr.