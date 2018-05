A5: Lkw kracht in Schwertransporter, beide Fahrer verletzt - wie lange ist die Autobahn gesperrt?

Lkw crasht in Schwertransport auf der A5:

Am Bad Homburger Kreuz krachte es am Mittwochmorgen (23. Mai 2018) schwer.

Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden verletzt.



Was war passiert?

Beim Zusammenstoß eines Lasters mit dem Begleitfahrzeug eines Schwertransports sind auf der A5 zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg. Der Schwertransport hatte wegen eines Geräuschs am Fahrzeug angehalten. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A5 stundenlang voll gesperrt, bis 5.30 Uhr am Morgen kam es zu Behinderungen.



Der 44-jährige Fahrer des Begleitfahrzeuges wurde laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Der 56-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die geschätzte Schadenssumme liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Zuvor hatte "Hessenschau.de" über das Thema berichtet.