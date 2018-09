A43: Autofahrer blockiert Rettungswagen und bremst ihn mehrfach aus

Unfassbare Szenen haben sich am Dienstag (18.09.2018) auf der A43 im Münsterland abgespielt. Ein Autofahrer bremste am Vormittag auf der Autobahn einen Rettungswagen aus und hinderte ihn am Überholen - und das auf einer Strecke von rund 20 (!) Kilometern. Der Krankentransport war laut Polizei mit Martinshorn und Blaulicht zu einem Hospital in Münster unterwegs.

Der BMW-Fahrer, der den Rettungswagen ausbremste, fuhr zwischen Dülmen und Münster unbeirrt auf der linken Spur weiter, obwohl nach Angaben der Polizei ausreichend Platz zum Ausweichen gewesen wäre.

Krankenwagen muss mehrfach stark abbremsen, um Unfall zu vermeiden

Teilweise kam es gar zu gefährlichen Situationen, bei denen der 42-jährige Fahrer des Krankenwagens mehrfach stark abbremsen musste, um nicht aufzufahren. Erst am Kreuz Münster-Süd wechselte der BMW auf die Autobahn 1 und der Rettungswagen hatte freie Fahrt.

Den Fahrer des BMW erwartet nun ein Strafverfahren.

Erst Ende August war es zu einem ähnlichen Fall auf der A3 in Franken gekommen. Nach einem schweren Lkw-Unfall sprach die Polizei von "chaotischen Verkehrsverhältnissen", die Bildung einer Rettungsgasse war zeitweise gar nicht möglich, sodass die Rettungskräfte die Bergung fast abgebrochen hätten.