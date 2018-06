A42 bei Herne: Kinder werfen Steine auf Autobahn - Polizei sucht nach spielenden Jungs

Kinder werfen Steine auf Autobahn:

Drei spielende Jungs haben am Sonntag für Gefahr auf der Autobahn 42 gesorgt

Sie spielten an den Lärmschutzwänden



Spielende Kinder an der A42

Am Sonntagnachmittag (3. Juni 2018) wurden der Polizei bei Herne (Nordrhein-Westfalen) insgesamt drei Fälle von Steinewerfern an der Autobahn 42 gemeldet. Dabei handelte es sich um drei spielende Jungs, die an den Anschlussstellen Herne-Börnig und Herne-Baukau gesichtet worden waren. Sie spielten dort an örtlichen Lärmschutzwänden.



Dabei warfen die Kinder einmal Steine auf die Autobahn. Dabei wurde ein vorbeifahrendes Auto getroffen und beschädigt. Alarmierte Polizeikräfte konnten bei ihrer Ankunft auf der Autobahn keine Kinder weit und breit finden.



Nun sucht die örtliche Polizei nach den Jungs:

Die Kinder waren alle ungefähr zehn Jahre alt und hatten farbige T-Shirts an. Sie sollen dunkle Haare haben. Zwei Jungs trugen wohl eine schwarze Bauchtasche. Die Behörden suchen nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Münster unter 0251/2750 entgegen genommen.