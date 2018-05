A38: Herzinfarkt am Steuer - Lkw-Fahrer (31) rettet Mann das Leben

Lkw-Fahrer rettet Mann das Leben: Am Samstag (12. Mai 2018) ist es auf der A38 bei Roßla (Sachsen-Anhalt) zu einer spektakulären Rettungsaktion gekommen. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer erkannte, dass in einem vor ihm fahrenden Auto der Fahrer regungslos über dem Lenkrad hing. Das Auto war zuvor gegen die Leitplanke gefahren, teilte die örtliche Polizei am Sonntag (13. Mai 2018) mit.



Als Konsequenz schirmte der Lkw-Fahrer das Auto mit seinem Sattelzug ab, so dass ein möglicher Auffahrunfall verhindert wurde. Zusammen mit zwei weiteren Helfern schob er anschließend den Unfallwagen auf die Ausfahrt bei Roßla (Kreis Mansfeld-Südharz) und alarmierte die Polizei. Wie die Beamten mitteilten, hatte der 56-jährige Fahrer des Wagens einen Herzinfarkt erlitten.

Der Mann (56) kam in ein umliegendes Krankenhaus.