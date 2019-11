Hunderdorf bei Bogen vor 46 Minuten

Verkehrsunglück

Fußgänger stirbt auf A3: Reisebus erfasst ihn in der Nacht

Ein Fußgänger ist in der Nacht auf die A3 gelaufen und wurde von einem Reisebus erfasst. Der Mann starb noch an der Unglücksstelle. Seitdem ist die Autobahn in Richtung Mittelfranken voll gesperrt.