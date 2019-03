Autotransporter kippt auf A3 in Bayern um - Gaffer an der Unfallstelle: Auf der Autobahn 3 östlich von Regensburg ist ein Autotransporter umgekippt. Der Fahrer habe am Montagmorgen die Kontrolle über den Transporter verloren, das Fahrzeug sei gegen die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Transporter sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Transporter hatte ein Auto und einen kleinen Lastwagen geladen, an beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

A3: Gaffer an der Unfallstelle

Die A3 wurde zwischen Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) und Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Nach Angaben der Polizei sollte die Bergung mindestens vier Stunden dauern. Bei dem Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt, die Höhe des Schadens war noch unklar.

A3: Autotransporter kippt um

Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Gaffer aus ihren Autos ausgestiegen um den Unfall zu fotografieren. Die Arbeit der Polizei wurde den Angaben zufolge nicht beeinträchtigt.

Lesen SIe zusätzlich auf inFranken.de: Oberfranken: Mann (78) verursacht betrunken Unfall - zwei Kinder verletzt

Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

s