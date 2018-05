A3 total gesperrt: 5 Wasserbüffel auf Autobahn - Bulle zwischen Lkw und Leitplanke eingeklemmt

A3 seit Sonntagabend (13. Mai 2018) gesperrt:

Seit den Abendstunden des Sonntags ist die A3 zwischen dem Dreieck Langenfeld und dem Kreuz Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Grund dafür, sind fünf Wasserbüffel auf der Fahrbahn.



Die Tiere sind gegen 22.45 Uhr aus einem der Autobahn nahe gelegenen Gehege ausgebrochen. Autofahrer hatten bei der Polizei angerufen und berichtet, dass sich Kühe auf der Fahrbahn befänden.

Als die Beamten eintrafen, staunten sie nicht schlecht: Es handelte sich jedoch um Wasserbüffel.



Stärkstes Tier versucht zu flüchten

Die Polizeibeamten kesselten die fünf Tiere mit Hilfe von zwei Sattelzügen ein. Eines der Tiere, vermutlich der Bulle, hatte versucht über eine Betonwand in der Mitte des Kessels zu flüchten. Aus diesem Grund wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt.



Ein Fachmann aus dem Kölner Zoo wurde hinzugerufen, um die Wasserbüffel am Montagmorgen (14. Mai 2018) zu betäuben. Zusammen mit Mitarbeitern des Kölner Zoos, sollen die Tiere von der Autobahn abtransportiert werden. Mit Hilfe eines Krans der Feuerwehr Köln und der Mithilfe eines ortsansässigen Landwirts sollen die Büffel von der Autobahn gebracht werden.



Wie lange die Autobahn noch gesperrt sein wird, ist unklar. Die Polizei machte dazu noch keinerlei Angaben. Auf Ausweichstrecken ist ebenfalls mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.