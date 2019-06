Einen Bus voller Kinder hat der Fahrer eines Gefahrguttransporters vor einem schrecklichen Unfall bewahrt. Das berichtet die Polizei.

Lkw-Fahrer sieht Gefahr und schützt Kinder

Auf der A27 bei Verden fuhr ein Lastwagen ungebremst in das Stauende und in die zwei Lkw vor sich. An vorderster Stelle war der Gefahrguttransporter. Als der Fahrer die herannahende Gefahr sah, reagierte er geistesgegenwärtig und lenkte seinen Transporter auf die linke Spur und rettete so den Bus voller Kinder vor sich.

Bei dem schweren Unfall wurden die beiden Lkw hinter ihm völlig zerstört. Der Verursacher erlitt schwere Verletzungen. Per Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Der heldenhafte Fahrer des Gefahrguttransporters sowie der andere Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Geistesgegenwärtig reagierte auch eine 14-Jährige auf der A3, als ihre Mutter plötzlich bewusstlos wurde: Am Steuer bewusstlos - Tochter (14) lenkt das Auto weiter.