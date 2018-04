A1-Vollsperrung wegen Drogenkontrolle: Hunderte Autofahrer unter der Lupe

A1 wegen großer Drogenkontrolle gesperrt: In der Nacht zum Freitag (6. April 2018) war die A1 bei Oldenburg teilweise komplett gesperrt. Im Bereich Cloppenburg setzte die Polizei eine Großkontrolle an. Von 20 bis 3 Uhr war die A1 in Richtung Norden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über den Rastplatz "Bakumer Wiesen" umgeleitet. Lkws wurden durchgewunken, Autofahrer kontrolliert.



Die Polizei setzte Spürhunde auf der Suche nach Drogen ein. Die Behörden wurden auch aus der Luft durch Rettungshubschrauber unterstützt. Insgesamt wurden 519 Autos und 773 Menschen kontrolliert. Elf Anzeigen wurden erfasst und drei Personen vorläufig festgenommen.