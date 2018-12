Nersingen vor 1 Stunde

Körperverletzung

80-Jähriger schlägt mit Schaufel auf Nachbar (59) ein: Streit beim Schneeschieben eskaliert

Weil sich ein 80-Jähriger an der Parkweise seines Nachbarn störte, entwickelte sich zwischen zwei Männern in Nersingen eine heftige Auseinandersetzung. Auch eine der Ehefrauen wurde in den Streit hineingezogen.