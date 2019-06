40-Jähriger stürzt beim Pinkeln 100 Meter in die Tiefe - Rettung erst nach zwei Stunden

Ein 40 Jahre alter deutscher Tourist ist beim Pinklen einen Berghang in Österreich hinabgestürzt. Der Mann machte mit Freunden Urlaub im Salzkammergut, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag mitteilte.

Er befand sich in Ebensee bei Gmunden in einem Hüttendorf am Feuerkogel. In der Nacht zum Sonntag habe er sich dann hinter einer Hütte erleichtern wollen. In der Dunkelheit stürzte er dabei aber einen felsigen Grashang hinab rund 100 Meter in die Tiefe.

Rettung nach zwei Stunden

Dort blieb er "leicht verletzt und desorientiert sitzen", wie die Polizei mitteilte. Ein Freund hörte seine Hilferufe und verständigte die Polizei Gmunden. Rund zwei Stunden nach seinem Absturz, gegen 5 Uhr in der Früh, konnte die Bergrettung den 40-Jährigen und einen Freund, der in der Zwischenzeit zu ihm heruntergeklettert war, wieder hinaufholen.

In Hamburg machte ein 30-Jähriger im vergangenen Sommer Schlagzeilen, als er beim Pinkeln eine Autobahnbrücke hinabstürzte. Der Mann war auf dem Heimweg vom Feiern, als er sein blaues Wunder erlebte. red/dpa