4 Autos crashen in Mann (25) auf A67: Autobahn-Panne endet tödlich

Tödlicher Unfall auf der A67 in Hessen: Ein 25-Jähriger hatte am Donnerstagabend (5. April 2018) eine Panne auf der Autobahn 67 nahe Büttelborn (Kreis Groß-Gerau, Südhessen). Der Wagen des Mannes kam auf den Seitenstreifen zum Erliegen. Wie die Polizei Darmstadt mitteilte, stand das Auto komplett dunkel an der Seite der Fahrbahn.



Der Fahrer stieg aus seinem Wagen aus: Zuerst streiften ihn zwei Außenspiegel vorbeifahrender Autos. Dadurch taumelte er auf die Fahrbahn. Dort krachte ein weiteres Auto in ihn und schleuderte ihn auf die linke Spur, wo ihn ein viertes Auto erfasste.

Laut den Behörden kam jegliche Hilfe für den 25-Jährigen zu spät. Er starb am Unfallort. Die anderen Autofahrer verletzten sich nicht. Die A67 war in den Abendstunden des Donnerstags für mehrerer Stunden in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt.