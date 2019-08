Burgau vor 42 Minuten

Tödlicher Unfall

35-Jähriger stirbt bei Unfall auf A8 bei Burgau: Zwei Lkw und ein Transporter krachen ineinander

Ein 35-Jähriger starb am Dienstag bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Burgau in Bayern. Zwei Lkw, ein Transporter und ein Abschleppfahrzeug waren an dem Unfall beteiligt.