Seit dem 19. März 2020 wird die 26-jährige Vladislava V. aus Nürnberg vermisst. Sie verließ ihre Wohnung in der Nürnberger Südstadt und kehrte bisher nicht zurück, wie die Polizei am Mittwoch (8. April 2020) mitteilte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Vladislava V. aufgrund ihres Gesundheitszustands in hilfloser Lage befindet und Hilfe benötigt. Sie ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die Polizei beschreibt Vladislava V. wie folgt:

168 cm groß,

kräftige Figur,

dunkle schulterlange Haare,

braune Augen,

südländisches Aussehen,

war zuletzt mit einem schwarzen Mantel, schwarzer Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.