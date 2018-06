22 schwangere Vogelspinnen im Koffer: Aufregung am Flughafen Düsseldorf

Vogelspinnen im Koffer entdeckt:



Vorwurf der Steuerhinterziehung



Die Tiere stehen zwar nicht unter Artenschutz, aber da es sich um eine gewerbliche Zufuhr handelt und der Mann die Tiere nicht angemeldet hatte, wurde ein Strafverfahren gegen den 48-Jährigen eingeleitet. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung.



Die Vogelspinnen wurden vom örtlichen Veterinäramt sichergestellt.

red/tu



Am Flughafen in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) wurde zahlreiche Vogelspinnen in einem Koffer entdeckt. Ein 48-jähriger Mann aus Essen versuchte die Tiere von Paraguay nach Deutschland zu schmuggeln. Beim Röntgen des Zolls flog der Tierschmuggel schließlich auf. Die Zöllner sahen mehrere gleichaussehende Gegenstände, die aufgrund der Umrisse als Spinnen erkennbar waren.Der Besitzer hatte zunächst gar nicht mitbekommen,dass sein Gepäck gescreent wurde. Beim Öffnen des Koffers sagte der 48-Jährige, er hätte lediglich "persönliche Gegenstände" dabei. Im Nachgang wurde er etwas ausführlicher: Er sei ein Züchter der Spinnentiere. Teilweise seien sie trächtig beziehungsweise schwanger.