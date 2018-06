Berlin vor 32 Minuten

Feuerwehreinsatz

200-Kilo Leiche verwest wochenlang in Wohnung: Mit Laster abtransportiert

In der Hauptstadt wurde die örtliche Feuerwehr am Donnerstagnacht zu einem speziellen Einsatz gerufen: Ein toter Mann lag wohl bereits seit Wochen in seiner Wohnung. Der Verwesungsgeruch hatte die eigenen vier Wände des Mannes bereits eingenommen.