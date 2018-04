Wasserleichen schwimmen in Mosel: Großvater (69) mit tragischer Rettungsaktion von Enkelin

Tragisches Unglück in Kobern-Gondorf: In den Mittagsstunden des Dienstags (10. April 2018) wurden zwei in der Mosel treibende Leichen bei Kobern (Rheinland-Pfalz) entdeckt. Gegen 14.33 Uhr waren zwei Retter ins Wasser geeilt, um zu retten. Zunächst war nur eine Leiche zu sehen, bis festgestellt wurde, dass es sich um zwei tote Menschen handelt.



Bei den zwei Leichen handelt es sich um einen 69-jährigen Mann und ein vierjähriges Mädchen. Das Kind ist wohl die Enkelin des Mannes. Die ermittelnden Behörden gehen davon aus, dass der Opa seiner Enkelin ins Wasser hinterhersprang, um sie zu retten. Die Polizei geht somit von einem tragischen Unglück aus. Die Ermittlungen der Polizei laufen derweil noch.